"لازم يتحاسب اللي مشاه من الزمالك".. أحمد دويدار يتغنى بإمام عاشور

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، على الخسارة التي تلقاها النادي الأهلي، وخروجه من بطولة الدوري الأفريقي أمام صن داونز، في الذهاب بهدف دون مقابل والتعادل السلبي في لقاء الإياب.

أحمد دويدار يتغنى بإمام عاشور

وصرح دويدار عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر "فيسبوك "، قائلًا: "صن داونز يفوز علي النادي الأهلي وتستمر العقدة النفسية الجماهيرية لصن داونز".

وتغنى بلاعب الأهلي قائلًا: “إمام عاشور لعيب كبير جدا لازم يتحاسب اللي مشاه من الزمالك”.

كما نشر أيضًا بوست إشادة لأكرم توفيق قائلًا: "بغض النظر انت زملكاوي أو اهلاوي أكرم توفيق لعيب راجل بمعني الكلمة اي جمهور يتمني يكون عنده لاعب زي أكرم توفيق".

وصعد صن داونز على حساب النادي الأهلي إلى نهائي الدوري الأفريقي ليواجه فريق الوداد المغربي، في نهائي دوري السوبر الأفريقي.