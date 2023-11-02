نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برايتون يجدد عقد حارس الفريق لمدة موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق برايتون الإنجليزي في تجديد عقد حارس المرمى اللاعب جيسون ستيل، صاحب الـ33 عاما، وذلك حتى نهاية موسم 2026.

تجديد عقد ستيل

وانتقل الحارس الإنجليزي جيسون ستيل إلى صفوف فريق برايتون في موسم 2018/2019، قادما من فريق سندرلاند.

وخاض الحارس الإنجليزي جيسون ستيل 6 مباريات مع فريق برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري، واستقبلت شباكه 12 هدفا.

ويقع فريق برايتون في المرتبة السابعة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.

ويستعد فريق برايتون لمواجهة فريق إيفرتون في الجولة القادمة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في الخامسة من مساء السبت المقبل.