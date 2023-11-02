نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا سليم يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رضا سليم لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة.‏

رضا سليم يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي

وأوضح أن اللاعب أجرى الجراحة بنجاح اليوم، وحصل على عدة أيام للراحة، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي الذي ‏سوف يؤديه على مدار الأسابيع القادمة.‏

وأشار إلى أن رضا سليم سوف يخضع لفحوصات مستمرة من جانب الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، لتجهيزه للعودة ‏إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.‏

وشارك رضا سليم بديلًا لحسين الشحات، وذلك في الدقيقة "70"، ولاحقته الإصابة بعد دقائق من مشاركته، في المباراة التي جمعت فريقي الأهلي وصنداونز على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتلقى الأهلي الخسارة من صنداونز بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين بنصف النهائي الذي جمعهم في بطولة دوري السوبر الأفريقي.