نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وداع الأهلي بطولة الدوري الافريقي.. الأرض تخذل صاحبها للمباراة العاشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الأهلي بطولة الدوري الأفريقي أمس، وذلك عقب التعادل السلبي أمام صن داونز، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ورغم الأرقام الإيجابية التي تصب في صالح الأحمر على أرضه، إلا أن مباراة الأمس أصبحت المباراة العاشرة التي خذلت بطل افريقيا على أرضه.

الأرض تخذل الأهلي للمباراة العاشرة

وخلال السنوات السبع الأخيرة لم تنجح القلعة الحمراء في الانتصار على أرضها، خلال المشوار القاري.

مباراتين أمام صن داونز

الفريق الجنوب أفريقي تحول إلى عقدة للقلعة الحمراء، فالأهلي قد تعادل أمامه بثنائية، في مباراة أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات على استاد السلام.

وفي موسم 2022، اجتمع الفريقين في دور المجموعات لدوري الأبطال ليتلقى الهزيمة على استاد القاهرة بهدف دون رد

أما في عام 2019، فعاد الأهلي من صدمة الخماسية الأولى، لتكون مواجهة على صفيح ساخن في برج العرب، انتصر الأهلي بهدف نظيف، لكن خسر التأهل لدور نصف نهائي دوري الأبطال.

فيتا كلوب الكونغولي

اللقاء كان في موسم 2020-2021،ضمن الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال افريقيا، ليتعادل المارد الاحمر بثنائية لمثلها.

الترجي التونسي

الترجي التونسي أيضا كان جزء من هذه المباريات، فالأهلي قد تعادل معه عام 2018 في دور مجموعات دوري ابطال افريقيا، ليكون التعادل السلبي مخيب للامال في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب

الوداد المغربي

في عام 2017، فقد الأهلي لقبه أمام الفريق المغربي بعد التعادل على ملعب برج العرب، بهدف لمثله في دور النهائي، ليفوز الفريق المغربي باللقب بعد التفوق إيابا في كازابلانكا.

وفي نفس العام، تعادل الأهلي سلبيا أمام زاناكو الزامبي ضمن الجولة الاولى لدور المجموعات.

زيسكو الزامبي

موسم 2016 شكل سلسة صدمات تاريخية للأهلي، الذي حقق التعادل أمام زيسكو بثنائية لمثلها في دور المجموعات، ومن قبلها التعادل مع الوداد سلبيا دون أهداف، إضافة لهزيمة أمام أسيك ميموزا على ملعب برج العرب.