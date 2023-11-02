مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك"، التي أقيمت اليوم الخميس، عن مواجهات قوية.

مواجهات ربع نهائي كأس خادم الحرمين

يشار إلى أن أندية الهلال والاتحاد والنصر والشباب والتعاون وأبها والفيصلي والخليج، كانوا قد تأهلوا إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء مواجهات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كالتالي:

الشباب ضد النصر، على أرض الشباب

الهلال ضد التعاون، على أرض الهلال

الفيصلي ضد الاتحاد، على أرض الفيصلي

أبها ضد الخليج، على أرض أبها

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وتلعب مباريات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يومي 11 و12 ديسمبر المقبل، باستثناء مباراة فريق الاتحاد سيتم تحديدها لاحقًا بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.