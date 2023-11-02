موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا والقنوات الناقلة (طالع التفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إنطلاق حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، والمكان المستضيف للحفل، بالإضافة لمعايير تحديد الفائز.

وتستضيف مدينة مراكش المغربية حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها المغرب حفل جوائز الأفضل في إفريقيا.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023

من المتوقع نقل حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023 عبر القناة المفتوحة، قناة beIN Sports القطرية.

موعد حفل جوائز الأفضل في افريقيا

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، المقرر له أن يقام يوم الإثنين الموافق11 ديسمبر 2023.

معايير تحديد الفائز بجوائز الاتحاد الأفريقي

وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأنه سيتم تحديد الفائز في كل فئة من الفئات بعد التصويت من أربع جهات، الجهة الأولى هي لجنة خاصة مكونة من لجنة "كاف" الفنية، والثانية هي من الإعلاميين، والثالثة من المدربين وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والرابعة لمدربي وقادة الأندية المشاركة في دور المجموعات من مسابقات الأندية في "كاف".