نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة سيراميكا كليوبترا وبيراميدز في دوري "النيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسندت لجنة الحكام الرئيسية، في الاتحاد المصري لكرة القدم، قيادة مباراة سيراميكا كليوبترا أمام بيراميدز للحكم أمين عمر.

وتنطلق المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز " دوري النيل" على ستاد المقاولون العرب،

سيراميكا كليوبترا يبحث عن العودة

وتعيش كتيبة أيمن الرمادي، نتائج صعبة بسبب تحقيق فوز وحيد جاء على حساب الداخلية برباعية نظيفة، بينما تلقى هزيمتين أمام الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، بهدف نظيف،

وحقق التعادل مرة وحيدة أمام فاركو بثنائية لمثلها، لتكون النتائج المتذبذبة عنوان الموسم الحالي.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء الغد، لتكون المواجهة مرتقبة وقوية.

يدخل سيراميكا كليوبترا المباراة بعد هزيمة أمام طلائع الجيش، بينما يدخل بيراميدز المواجهة بانتصار عريض على حساب المصري بثلاثية مقابل هدفين.

