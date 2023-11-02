نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جايمي باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من منافسات دوري نايل

قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - محمود دونجا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

موعد مباراه بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

يلتقي بيراميدز مع نظيره سيراميكا كليوباترا غدًا ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل على ستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.