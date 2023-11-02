نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكالي منبهر بالمدينة الأولمبية العالمية بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على زيارة العاصمة الإدارية وتفقد المدينة الأولمبية العالمية والملاعب الرياضية وأبدى انبهاره الشديد بها مؤكدا أن مصر الرياضية تشهد قفزة هائلة في المنشآت والملاعب والبنية التحتية.

منتخب مصر الأولمبي يستعد لمعسكر نوفمبر

ويستعد المنتخب الأوليمبي لخوض معسكرا فى فترة التوقف الدولى من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقرر ميكالي استدعاء ثلاثة محترفين للمعسكر وهم عمر فايد لاعب نوفي بازار الصربي ومصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وبلال مظهر لاعب باناثانايكوس اليوناني.