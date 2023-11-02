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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز علي نظيرة فريق هليوبوليس بنتيجة 83-80، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، عغلة صالة الأوليمبي ضمن مباريات الجولة الخامسة لمجموعه الثالثة من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.

سله الزمالك يهزم هليوبوليس في دوري المرتبط

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

19-8

36-35

65-63

83/83-80

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب أندية هليوبوليس والأوليمبي وطلائع الجيش.

يذكر أن الفريق فاز علي نظيره الأوليمبي بنتيجه 74/59، في إطار الجولة الرابعة لمجموعة الثالثه لدور التمهيدي لبطولة المرتبط.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره طلائع الجيش بعد غدا السبت على صاله ستاد القاهرة في إطار الجولة السادسة للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.