نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الأهلي، على عقد محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون ‏العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

تفاصيل محاضرة كولر للاعبين

وناقش كولر العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني للفترة القادمة.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، حيث خاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم ‏المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.