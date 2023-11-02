نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب بدوري نايل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الأهلي، على عقد محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
تفاصيل محاضرة كولر للاعبين
وناقش كولر العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفترة القادمة.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، حيث خاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.