نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة زد في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض، التي ستخوض مباراة زد المقرر لها مساء غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز 2023-2024.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا

موعد مباراة الزمالك ضد زد في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، مساء غدًا الجمعة الموافق 3 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نايل 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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