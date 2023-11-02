نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي بواصل استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة المقاولون
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة.
وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.