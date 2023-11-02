نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي بواصل استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع ‏الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة المقاولون

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون ‏المرتقبة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات ‏متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.