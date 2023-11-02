نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يقرر طرد هذا الثلاثي خارج ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الاستغناء عن 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024، لعدم قناعة المدرب بمستواهم مع الفريق الملكي.

أنشيلوتي يقرر الإطاحة بهذا الثلاثي خلال صفوف المرينجي

ووفقًا لموقع " برنابيو ديجتال" الإسباني، فأن أنشيلوتي قرر الإطاحة بثلاثي ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإسباني، أن فيران جارسيا ونانشو فيرنانديز وأندري لونين، باتوا خارج حسابات أنشيلوتي خلال الموسم القادم.

ولم يقدم الثلاثي أوراق اعتمادهم مع الفريق الملكي خلال الموسم الجاري، مما جعلهم رفقاء لدكة بدلاء ريال مدريد، وباتوا خارج حسابات أنشيلوتي مع الفريق الملكي.