الرياضة

أنشيلوتي يقرر طرد هذا الثلاثي خارج ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الاستغناء عن 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024، لعدم قناعة المدرب بمستواهم مع الفريق الملكي.

أنشيلوتي يقرر الإطاحة بهذا الثلاثي خلال صفوف المرينجي

ووفقًا لموقع " برنابيو ديجتال" الإسباني، فأن أنشيلوتي قرر الإطاحة بثلاثي ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإسباني، أن فيران جارسيا ونانشو فيرنانديز وأندري لونين، باتوا خارج حسابات أنشيلوتي خلال الموسم القادم.

ولم يقدم الثلاثي أوراق اعتمادهم مع الفريق الملكي خلال الموسم الجاري، مما جعلهم رفقاء لدكة بدلاء ريال مدريد، وباتوا خارج حسابات أنشيلوتي مع الفريق الملكي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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