نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسبوع سقوط الكبار.. البداية من برشلونة ونهاية مؤلمة لـ الأهلي (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد هذا الأسبوع، العديد من المباريات القوية في دوريات وبطولات العالم، وكانت السمة المسيطرة سقوط الكبار بداية من برشلونة في الكلاسيكو، مرورا بمانشستر يونايتد، واختتمها الأهلي بالسقوط في الدوري الإفريقي.

ومع الزخم الكروي في أوروبا وإفريقيا خلال الأيام الماضية، فإن هناك مجموعة من المباريات القوية التي لعبت، وانتهت نتائجها بشكل مثير للغاية، كما أن هناك أندية لم تتدارك مراحل السقوط لتسقط من جديد في أقل من أسبوع.

برشلونة يتجرع مرارة الهزيمة في الكلاسيكو

تعرض نادي برشلونة للخسارة في الكلاسيكو بالأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الإسباني، والذي أقيم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، بهدفين مقابل هدف، رغم تقدمه بهدف في البداية عن طريق النجم الألماني إلكاي جوندوجان.

مانشستر يونايتد يسقط بالثلاثة في الأولد ترافورد

واصل نادي مانشستر يونايتد نتائجه السلبية في الموسم الحالي، وسقط في فخ الهزيمة بثلاثية نظيفة على ملعبه ووسط جماهيره أمام مانشستر سيتي في الديربي، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سقوط أياكس المروع في الدوري الهولندي

قمة الدوري الهولندي وتحديدا الجولة العاشرة، شهدت تفوقا كبيرا من جانب بي إس في أيندهوفن على نظيره أياكس أمستردام بخمسة أهداف مقابل هدفين.

الأهلي يودع بطولة الدوري الإفريقي

ودع نادي الأهلي المصري بطولة الدوري الإفريقي بعد الخسارة من ماميلودي صن داونز بهدف دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنصف نهائي المسابقة، وهي البطولة الثانية التي يفقدها الأحمر هذا الموسم بعد بطولة السوبر الإفريقي.

فريق مغمور يطيح ببايرن ميونخ من كأس ألمانيا

وتمكن فريق سابروكين الذي يلعب في الدرجة الثالثة الألماني من إقصاء بايرن ميونخ من بطولة كأس ألمانيا عقب التفوق عليه بهدفين مقابل هدف، في لقاء لم يشهد ظهور قوي من جانب البافاري.

أرسنال يخسر من وست هام يونايتد

وخسر نادي أرسنال من نظيره وست هام يونايتد في دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع المسابقة مبكرا.

اليونايتد يترنح في موسم للنسيان

مانشستر يونايتد وللمرة الثانية يخسر بثلاثية نظيفة، لكن هذه المرة النتيجة لها ثمنها فقد ودع مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على يد نيوكاسل يونايتد في دور الستة عشر.

