نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد نوير.. صاحب الرقم الإيجابي في مباراة سبورتينج والمصري السلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباريات كأس مصر للدور التمهيدي، وذلك على مدار يومين من المنافسات، التي تسعى فيها الأندية للصعود نحو المراحل المتقدمة في الأضواء والشهرة.

وخلال يومين من المنافسات، شهدت المباريات مشاركة وجوه واعدة تحكيميا، ومنها حكم منطقة الغربية أحمد نوير، في مباراة سبورتينج والمصري بالسلوم.

صاحب الرقم القياسي

حكم منطقة الغربية، حصد الرقم القياسي كونه الأصغر سنًا بين طواقم تحكيم مباريات الكأس في أدوارها التمهيدية.

واستطاع نوير قيادة المباراة بقوة ونجاح، والتي انتهت بفوز المصري بالسلوم برباعية مقابل هدفين، مع إشادة من الناديين حول قرارته في المواجهة.

صاحب 25، سطع نجمه في المباريات، ليستطيع كسب ثقة لجنته، وقيادة مباريات قوية في مختلف المنافسات، حتى الوصول لكأس مصر، وحصد الإشادة من جانب رياضيين منطقة الغربية.

لكن المميز في الرحلة أن الوصول لهذا الرقم لم يكن سهلا، فبجانب الالتزام، دخل مجال الرياضة بالموهبة والدراسة حتى الوصول لدرجة الماجستير، إضافة لمدة 15 ساعة بجانب التحكيم، ليكون حصد الثمار في واحدة من المباريات المميزة، داخل البطولة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية.

وتعد منطقة الغربية هي واحدة من المناطق التي تخرج المواهب التحكيمية، ليكون نوير أحد العناصر البارزة في المنطقة.