مدرب صن داونز: أظهرنا شخصية كبيرة أمام الأهلي ونجحنا في خطف بطاقة التأهل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز، الفوز بهدف دون رد ذهابا منح اللاعبين الدفعة اللازمة وكان نقطة الانطلاق نحو التأهل للنهائي على حساب الأهلي.

موكوينا: أظهرنا شخصية كبيرة أمام الأهلي

وقال موكوينا عبر موقع "kickoff" الجنوب إفريقي: "أظهرنا شخصية كبيرة أمام الأهلي وقدمنا مباراتين في منتهى القوة".

وتابع: "الفوز بهدف دون رد ذهابا منحنا الدفعة اللازمة وكان نقطة الانطلاق نحو التأهل للنهائي".

واختتم: "جمهور صنداونز لعب دورًا كبيرا وساعدنا في تحقيق هدفنا وننتظر دعمهم أمام الوداد".

و نجح صن داونز الجنوب أفريقي في خطف بطاقة التأهل لنهائي الدوري الإفريقي، بعدما أجبر الأهلي للخضوع للتعادل السلبي في عقر داره على استاد القاهرة في إياب نصف النهائي، وكان قد فاز البافانا بافانا بهدف دون رد في لقاء الذهاب.

ويلاقي صنداونز نظيره الوداد المغربي في النهائي بعد تخطي الترجي التونسي، ذهابا في المغرب يوم 5 نوفمبر وإيابا في جنوب إفريقيا يوم 11 نوفمبر.