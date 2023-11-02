عاجل.. لجنة الانضباط تعلن عقوبة طارق حامد بسبب سلوكه غير الأخلاقي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد السعودي إيقاف طارق حامد، وتغريمه مبلغ مالي لإرتكابه سلوك غير رياضي أثناء مشاركته في المباريات.

عقوبة طارق حامد بسبب سلوكه غير الأخلاقي

حيث قررت لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد السعودي إيقاف اللاعب، مباراتين وتغريمه 20ألف ريال، لإرتكابه سلوك غير رياضي وفقًا لما أظهره الناقل الرسمي في مباراة الخليج وضمك ببطولة كأس الملك.

حيثيات عقوبة طارق حامد

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق أيضًا، إيقاف لاعب النصر تاليسكا مباراة، والإيقاف التلقائي لمباراة أخرى بسبب البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم له في مباراة الاتفاق،

وتغريم اللاعب البرازيلي بمبلغ 20 ألف ريال.

وبهذا القرار يغيب طارق حامد المحترف ضمن صفوف فريق ضمك السعودي، عن المباراتين القادمتين لفريقه في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.