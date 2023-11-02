نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والشباب القادمة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره الشباب مساء غد الجمعة 3 نوفمبر 20230 على ملعب "الملك فهد"، وذلك في إطار الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة خمسة لقاءات.

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة الاتحاد والشباب غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الاتحاد ضد الشباب مساء غد الجمعة، عبر قنواتها المشفرة.