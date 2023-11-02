نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لقمة دوري روشن السعودي بين الاتحاد والشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "الملك فهد"، مواجهة من العيار الثقيل مساء غد الجمعة الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري، حيث يواجه الاتحاد بقيادة مدربه نونو سانتو نظيره الشباب بقيادة إيجور بيسكان في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي 2023-2024.

موعد مباراة الاتحاد أمام الشباب في الدوري السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد والشباب غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الشباب في الدوري السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، حسن كادش، لويز فيليبي، مد الله العليان.

خط الوسط: إيجور كورونادو، سلطان الفرحان، نجولو كانتي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو.

تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري السعودي

حراسة المرمى: كيم سيونغ جين.

خط الدفاع: حمد اليامي، رومان سايس، نادر الشراري، فواز الصقور.

خط الوسط: يانيك كاراسكو، جوستافو كويار، حسين القحطاني.

خط الهجوم: هتان باهبري، حبيب ديالو، كارلوس.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد أمام الشباب في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الشباب مساء غد الجمعة 3-11-2023، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.