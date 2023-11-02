نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتزايد عمليات البحث عبر محرك البحث "جوجل" لمعرفة القنوات الناقلة لمباريات بطولة دوري روشن السعودي الذي يحظى بمتابعة كبيرة في الوطن العربي والإفريقي بالإضافة إلى المجتمعات الأوروبية وذلك لمشاهدة العديد من النجوم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

ويوجد العديد من النجوم التي تلعب في الفرق السعودية مثل كريستيانو رونالدو "النصر"، كريم بنزيما "الاتحاد"، روبرت فيرمينو "الأهلي"، نيمار "الهلال" ميتروفيتش "الهلال"، ساديو ماني " النصر"، بروزوفيتش "النصر"، كاراسكو "الشباب"، نجولو كانتي "الاتحاد"، فابينيو "الاتحاد"، بالإضافة إلى الحارسين إدوارد ميندي "الأهلي" وياسين بونو "الهلال".

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباريات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بالإضافة إلى ترددها على جميع الأقمار الصناعية.

ماهي القنوات الناقلة لمباريات بطولة دوري روشن السعودي؟

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك سنعرض لكم تردد قناة SSC1 HD لمتابعة الدوري السعودي.

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4 أو 2/3.

التردد: 12418.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

جودة العرض: HD.