نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفتح في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره فريق الفتح، مساء غدًا الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الهلال أمام نظيره فريق الفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال أمام الفتح

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الهلال أمام نظيره فريق الفتح، عبر قناة SSC، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.