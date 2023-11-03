نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس مجرد وداع لبطولة.. جرس إنذار يطرق أبواب الأهلي تحت قيادة كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسات بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى، بعد الخسارة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، كما أثبت عقدة بريتوريا بالخسارة ذهابًا بهدف نظيف، ثم التعادل إيابًا دون أهداف.

جرس إنذار يطرق أبواب الأهلي تحت قيادة كولر

وأنهى الأهلي الموسم الماضي بقوة كبيرة، سواء على مستوى دوري أبطال إفريقيا أو الدوري المصري الممتاز، بعد التتويج بالبطولتين اللتان خسرهما الأحمر في الموسم السابق.

وتمكن من التتويج أيضًا ببطولة كأس مصر والسوبر المصري في مناسبتين، ليكون الإججمالي 5 ألقاب في أول مواسم مارسيل كولر على رأس القيادة الفنية للأهلي.

المشاكل الدفاعية

وشهدت بطولة الدوري الأفريقي مشاكل دفاعية كبيرة للنادي الأهلي، بعدما خرج بشباك نظيفة في لقاء وحيد بتعادل سلبي أمام صن داونز ووداع المسابقة، بعدما كان قد أنهى الموسم الماضي من دوري أبطال إفريقيا بالخروج بشباك نظيفة في 7 مباريات، من بينها 4 منذ بداية الأدوار الإقصائية.

كما كان الأحرم صاحب أقوى خط دفاع في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما أنهى الموسم حاملًا للقب وبرصيد 83 نقطة، ولم يستقبل سوى 13 هدفًا خلال 34 مباراة، وثاني أقوى خطوط الدفاع كان فيوتشر الذي استقبل 23 هدفًا.

العقم التهديفي

وكان الأهلي قد سجل 63 هدفًا في الدوري العام خلال 34 مباراة، وبنسبة تقترب من هدفين لكل مباراة، وعلى مستوى دوري أبطال أفريقيا سجل 27 هدفًا خلال 14 مباراة كأقوى خط هجوم في البطولة.

أما على مستوى الدوري الأفريقي، ففشل الأحمر في تسجيل أمام صن داونز ذهابًا وإيابًا، فضلًا عن تسجيل هدف بشق الأنفس أمام سيمبا التنزاني في مباراة الإياب أنقذه بصعوبة من توديع البطولة من الدور الأول.