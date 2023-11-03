متى ينتقل مبابي إلى ريال مدريد؟

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، قريبًا من أى وقتٍ مضي، من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

موعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن نجوم الفريق الملكي، وعلى رأسهم فينيسيوس وبيلينجهام ورودريجو يثقون جيدًا من انضمام مبابي إلى صفوف المرينجي خلال الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية، بأن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وأوضحت الصحف الفرنسية، أن عملية تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بات شبه مستحيلة، مما يسهل أمر انتقاله إلى ريال مدريد خلال ميركاتو الصيف القادم.