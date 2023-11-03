البنك الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي البنك الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي بالعجوزة استعدادًا لمواجهة المصري في دوري نايل.

تفاصيل مران البنك الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة المصري

خاض لاعبو نادي البنك الأهلي تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة المصري في دوري نايل.

وعقد الكابتن طارق مصطفى جلسة خاصة مع اللاعبين يطالبهم بذل أقصي جهد أمام المصري من تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وقام لاعبو نادي البنك الأهلي بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة المصري.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة المصري ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب.

