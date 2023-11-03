نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. اجتماع ثلاثي لبحث الأزمة ومدة غياب المغربي واستعداد دون راحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

الخطيب يجتمع بالمدرب ولجنة التخطيط

قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماع ثلاثي مع المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر، وكذلك لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، في حضور خالد بيبو مدير الكرة بالنادي.

ويبحث الخطيب خلال اجتماعه تذبذب النتائج والأداء للفريق خلال الفترة الماضية، وتحديدا عقب الخروج من بطولة الدوري الأفريقي أمس أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

عملية جراحية وضربة موجعة

أجرى اللاعب المغربي رضا سليم القاطن في صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عملية جراحية في عظمة الترقوة اليوم.

وتعرض اللاعب المغربي للإصابة عقب نزوله كبديل في مباراة الأمس أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بسبعة دقائق فقط، وغادر اللاعب الملعب متأثرا بإصابته.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب المغربي رضا سليم عن صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمدة 3 أشهر.

فرمان من كولر

حرص المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر عن العودة للتدريبات اليوم، والاستعداد دون راحة للمباراة القادمة أمام فريق المقاولون العرب، في الجولة القادمة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعقد المدرب السويسري محاضرة بالفيديو للاعبين، وذلك من أجل الوقوف على سلبيات وأخطاء الفريق في الفترة الأخيرة، وكذلك شرح نقاط القوة والضعف لفريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجولة القادمة بين الأهلي والمقاولون العرب، وذلك في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر.