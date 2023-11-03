نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة قوية ضد نظيره نادي فولهام ممساء السبت المقبل 4 نوفمبر 2023، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الرابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب كرافن كوتيج المباراة المرتقبة بين نادي مانشستر يونايتد ضد نظيره فولهام في الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج ".

تذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره نادي فولهام عبر قناة بي إن سبورتس القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز" البريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بينما ياتي نادي فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.