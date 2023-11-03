تاريخ دول آسيا في استضافة كأس العالم قبل تنظيم السعودية مونديال 2034 (ملف)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، استضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم 2034، وذلك بسبب عدم تقدم أي دولة أخرى لاستضافة المونديال.

وأكد "إنفانتينو" أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت لاستضافة بطولة كأس العالم نسخة 2034، وذلك بعد انسحاب استراليا من سباق استضافة المونديال لتنال السعودية شرف تنظيم البطولة.

تاريخ دول آسيا في استضافة كأس العالم

وتعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها دول قارة آسيا بطولة كأس العالم 2034، وذلك بعدما سبق ونالت القارة الصفراء شرف استضافة البطولة الأهم في كرة القدم مرتين سابقتين جاءت كالآتي:

- كوريا الجنوبية واليابان 2002

أول نسخة من بطولة كأس العالم أقيمت في قارة آسيا كانت في عام 2002 واستضافتها دولتي كوريا الجنوبية واليابان، لتصبح أول نسخة في تاريخ المونديال تقام في دولتين منذ انطلاق البطولة عام 1930.

شارك في بطولة كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان 32 منتخبًا، وأقيمت مبارياتها على 10 ملاعب مختلفة في الدولتين، وتوج منتخب البرازيل بلقب البطولة بعدما تغلب في النهائي على ألمانيا 2-0.

- قطر 2022

بعد 20 عامًا عادت بطولة كأس العالم مجددًا إلى قارة آسيا، حيث أقيمت نسخة البطولة عام 2022 في دولة قطر بمشاركة 32 منتخبًا أيضًا وحظيت البطولة بمتابعة واسعة من جانب جماهير كرة القدم حول العالم.

توج بلقب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، منتخب الأرجنتين بعدما تغلب على نظيره منتخب فرنسا في المباراة النهائية للبطولة العالمية بركلات الترجيح.

تاريخ مشاركات منتخبات آسيا في كأس العالم

- فرنسا 1938

أول منتخب آسيوي يشارك في كأس العالم كان منتخب إندونيسيا في نسخة البطولة عام 1938 التي استضافتها فرنسا وودع منافسات المونديال من الدور الأول بعد خسارة ساحقة أمام المجر بسداسية نظيفة.

- سويسرا 1954

شارك منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس العالم عام 1954 في سويسرا، وودع المنتخب الكوري منافسات البطولة من الدور الأول بعد التعادل سلبيًا مع المجر والخسارة أمام كوريا 7-0.

- إنجلترا 1966

شارك منتخب كوريا الشمالية في بطولة كأس العالم 1966 في إنجلترا، ونجح في تخطي الدور الأول بعد الخسارة أمام الاتحاد السوفيتي 3-0، والتعادل مع تشيلي 1-1، والفوز على إيطاليا 1-0، وخرج من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام البرتغال 5 – 3.

- الأرجنتين 1978

شارك منتخب إيران ممثلًا عن قارة آسيا وودع البطولة من الدور الأول بعد الخسارة أمام هولندا 3-0، والتعادل مع اسكتلندا 1-1، والخسارة من بيرو 4 -1.

- إسبانيا 1982

شارك منتخب الكويت في بطولة كأس العالم، وخرج من الدور الأول بعد تلقي هزيمتين أمام فرنسا وإنجلترا والتعادل مع تشيكوسلوفاكيا.

- المكسيك 1986

شارك منتخبي العراق وكوريا الجنوبية ممثلين عن قارة آسيا في كأس العالم، وودع المنتخبين منافسات البطولة من الدور الأول.

- إيطاليا 1990

شهدت هذه النسخة مشاركة منتخبي كوريا الجنوبية والإمارات وفشل المنتخبين في تخطي الدور الأول.

- الولايات المتحدة 1994

شارك منتخبي كوريا الجنوبية والسعودية، وفشل الأول في تخطي الدور الأول، فيما صعد منتخب السعودية لدور الـ16 بالبطولة العالمية.

- فرنسا 1998

شارك 4 منتخبات من آسيا في بطولة كأس العالم 1998 هم (إيران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية) وفشلت المنتخبات الأربعة في تخطي الدور الأول من البطولة.

- كوريا واليابان 2002

شارك في هذه النسخة من البطولة 4 منتخبات آسيوية هم (كوريا الجنوبية واليابان والسعودية والصين)، ونجح منتخبي اليابان وكوريا في التأهل لدور الـ16، وأكمل الأخير مشواره حتى الدور نصف النهائي وخسر أمام ألمانيا، ولعب مباراة تحديد المركز الثالث وخسر من تركيا ليحتل المركز الرابع في أفضل إنجاز آسيوي بالبطولة.

- ألمانيا 2006

شاركت 4 منتخبات آسيوية في بطولة كأس العالم 2006 هم (اليابان وكوريا الجنوبية وإيران والسعودية) وخرجوا جميعًا من الدور الأول بالبطولة.

- جنوب إفريقيا 2010

شارك 4 منتخبات هم (استراليا، وكوريا الشمالية، واليابان وكوريا الجنوبية)، ونجح منتخبي كوريا واليابان في الوصول لدور الـ16 ولكن ودعوا البطولة على يد أوروجواي وبارجواي على الترتيب.

- البرازيل 2014

شهدت هذه النسخة من كأس العالم مشاركة (استراليا – اليابان – إيران – كوريا الجنوبية) وخرج الرباعي الآسيوي من الدور الأول بالبطولة.

- روسيا 2018

شارك في بطولة كأس العالم 2018 (إيران – اليابان – السعودية – كوريا الجنوبية – استراليا) وتأهل منتخب اليابان فقط لدور الـ16 ولكن خرج على يد منتخب بلجيكا.

- قطر 2022

شهدت هذه النسخة مشاركة أكبر عدد من منتخبات آسيا حيث شارك 6 منتخبات (استراليا – إيران – اليابان – قطر – السعودية – كوريا الجنوبية) وتأهلت استراليا وكوريا واليابان لدور الـ16 ولكنه ودعوا البطولة أيضًا.