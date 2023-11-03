نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. غضب على الكولومبي وإعلان قائمة مباراة الغد وسلة الأبيض تحقق مكسب جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

غضب على أوسوريو في القلعة البيضاء

صارت حالة من الغضب في القلعة البيضاء من قبل مجلس الإدارة على المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، وذلك لكثرة غيابه عن تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة.

وغاب أوسوريو عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، نظرا لسفره إلى كولومبيا ليطمئن على أسرته.

وحرص مسؤولو القلعة البيضاء على الحديث مع المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو، وذلك من أجل تحسين الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة.

إعلان قائمة الفريق لمباراة زد

أعلن المدير الفني الكولومبي لفريق الزمالك خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الفريق لمباراة زد، والتي ستقام في السابعة من مساء الغد، وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع:

حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط:

نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم:

ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا.

استمرار غياب الثنائي وعلاء يدخل قائمة الغائبين

غاب اللاعب مصطفى شلبي عن قائمة الفريق لمباراة الغد أمام فريق زد، وذلك لعدم تماثله للشفاء بصورة نهائية، ويؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية، ولم يشارك في التدريبات الجماعية منذ إصابته.

واستمر غياب الظهير الأيسر اللاعب محمد عبد الشافي عن قائمة الفريق لمباراة زد غدا في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك خوفا من تجدد الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

واستبعد المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، اللاعب محمود علاء مدافع الفريق الأبيض عن مباراة الغد، نظرا لأسباب فنية.

سلة الزمالك تعبر هليوبوليس

تمكن فريق كرة السلة بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 83-80، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدوري المرتبط.

ويقع فريق الزمالك لكرة السلة في المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من:

هليوبوليس، طلائع الجيش، الأولمبي.