نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام مباريات اليوم من الدوري المصري.. عودة أمين عمر بعد أزمة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” حكام مباريات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، من الدوري المصري الممتاز، ومواعيد لقاءات الليلة ضمن منافسات الجولة السادسة للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك وزد

يواجه غدًا الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره زد، في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة الزمالك وزد

وقد أسند اتحاد الكرة مباراة الزمالك وزد، إلى الحكم محمود ناجي، ويعاونه كلًا من سمير جمال، ومحمد محمود لطفي.

ويقود مهمة الحكم الرابع محمود رشدي، وفي تقنية الفيديو سيتواجد محمد الحنفي ويعاونه محمد الشناوي.

موعد مباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري

يواجه غدًا الجمعة فريق سموحة نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الرابعة مسًاء على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري نايل.

حكام مباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري

وأسند اللقاء للحكم محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه هاني خيري، وأحمد بكر، كما يقود الحكم الرابع أحمد ناصر المواجهة وحكم تقنية الفيديو وائل فرحان، ويوسف البستكي حكم ڤار مساعد.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز

ويواجه فريق بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء غدًا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتضن اللقاء ستاد المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

حكام مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا

وأسند لقاء بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، للحكم أمين عمر حكم الساحة، وسامي هلهل مساعد اول، ومحمد عزازي حكم ثاني.

ويقود محمود ناصف الحكم الرابع، وعمرو الشناوي حكم الڤار، ومحمد الغازي حكم الڤار المساعد.

ويُذكر أن أمين عمر يعود بعد غياب، بسبب الإيقاف المحلي الذي تعرض له من قبل لجنة الحكام في اتحاد الكرة بسبب عدم احتساب ركلة الجزاء لصالح الأبيض، في مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن بطولة الدوري.