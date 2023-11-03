الرياضة

ما بين برشلونة وريال مدريد.. نجم بايرن ميونخ يحدد وجهته المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - بات مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني على المحك خلال الفترة المقبلة، حيث أصبح قريب من الرحيل عن صفوف العملاق البافاري.

كيميتش يريد مغادرة بايرن ميونخ

وكشفت تقارير صحفية ألمانية، بأن جواو كيميتش نجم البايرن سيرحل عن الفريق حال عدم تجديد عقده مع الفريق الألماني خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن كيميتش لا يرغب في تجديد عقده مع بايرن ميونخ، حيث يريد اللاعب خوض تجربة جديدة خارج الدوري الألماني.

ويريد كيميتش الانتقال إلى صفوف برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين حال رحيله عن صفوف العملاق البافاري في الميركاتو الصيفي المقبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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