نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما بين برشلونة وريال مدريد.. نجم بايرن ميونخ يحدد وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني على المحك خلال الفترة المقبلة، حيث أصبح قريب من الرحيل عن صفوف العملاق البافاري.

كيميتش يريد مغادرة بايرن ميونخ

وكشفت تقارير صحفية ألمانية، بأن جواو كيميتش نجم البايرن سيرحل عن الفريق حال عدم تجديد عقده مع الفريق الألماني خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن كيميتش لا يرغب في تجديد عقده مع بايرن ميونخ، حيث يريد اللاعب خوض تجربة جديدة خارج الدوري الألماني.

ويريد كيميتش الانتقال إلى صفوف برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين حال رحيله عن صفوف العملاق البافاري في الميركاتو الصيفي المقبل.