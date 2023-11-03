نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل العملية الجراحية لـ رضا سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدكتور أشرف محرم طبيب العظام، بأن رضا سليم لاعب الأهلي حالته النفسية جيدة، بعد إجراء جراحة الترقوة، مشيرًا إلى أنها إصابة قدرية بعد سقوطه على الأرض، ويجب أن يتدرب اللاعبون على (الوقوع بطريقة معينة) عند الاصطدام بالأرض منعًا للإصابات.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "طريقة سقوط رضا سليم هي سبب الإصابة بكسر في عظمة الترقوة، وتم تركيب شريحة ومسامير".

وأضاف: "قمت باجراء جراحة لـ خالد عبدالفتاح مع نهاية الموسم الماضي، ولكن كانت الإصابة أقل من إصابة رضا سليم، ونتمنى عودته للملعب سريعا".

وأكمل: "رضا سليم سيبدأ من الأسبوع القادم النزول إلى الجيم، وبعدها بأسبوعين يتدرب بالكرة، ولمدة ثلاث أسابيع يمكنه التدرب دون التحامات".

وأشار إلى أن خالد عبدالفتاح تعافي من الإصابة بعد شهرين، ولكنه عاد قبل الفترة المحددة، ولذلك فأن فترة غياب رضا سليم قد تصل لـ 3 أشهر للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وأضاف: "رضا سليم كان قد أجرى جراحة في الكتف الأيمن منذ خمس سنوات، أما بالنسبة لموضوع سحب الشريحة والمسامير فيكون بعد نهاية الموسم أو في وقت الراحة عقب ختام المباريات".