نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة نجم الوداد المغربي بعد تعرضه لحادث سير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الجماهير العربية خبر سيئ بوفاة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي بعد تعرضه لحادث سير.



وتوفي أسامة فلوح لاعب نادي الوداد المغربي عقب تعرضه لحادث سير في الشهر الماضي في المغرب ودخوله العناية المركزه.

وانضم أسامة فلوح لنادي الوداد المغربي في الانتقالات الصيفية الماضية لتدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين.

يواصل نادي الوداد المغربي تدريباته مساء الغد على ملعبه استعدادًا لمواجهة صن داونز في نهائي الدوري الإفريقي.

نجح الوداد المغربي في الصعود إلي نهائي الدوري الأفريقي عقب فوزه على الترجي التونسي بركلات الترجيح بمجموع المباراتين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم 5 نوفمبر على ملعب لوفتس فيرسيفيلد.