نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أوسوريو يقترب من الرحيل عن الزمالك.. وهذا هو البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عفت نصار نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن الموضوع أصبح منتهي بالنسبة لـ أوسوريو، وسيرحل عن نادي الزمالك خلال الفترة.

وأكد أن مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك عليه الاهتمام بفريق كرة القدم في المقام الأول، مشيرًا إلى أن العمل في فرع النادي بأكتوبر سيكون لصالح الفرق الرياضية من بناء ملاعب جديدة وغيرها.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك أولويات للمجلس الجديد مثل فتح باب القيد وحسم ملف تجديد عقود اللاعبين وإبرام صفقات جديدة في يناير، وكرة القدم هي الملف الأول على الطاولة، ومن ثم باقي الألعاب الآخرى".

وأضاف: "الموضوع أصبح منتهي بالنسبة لـ أوسوريو، وسيرحل عن نادي الزمالك قريبًا، لأنه لا يقدم الكرة التي يرغبها جمهور الزمالك، واعترض على سفره إلى الخارج بشكل متكرر، والأمر أصبح غريبا خصوصا ان الفريق في حاجة لوجوده الدائم".

وواصل: "أوسوريو فشل في الوصول إلى التوليفة التي تجعل الفريق قادرًا على تحقيق المكسب باستمرار، وهو دائم التغيير في التشكيلة الأساسية، ولديه خطط هجومية غير ملائمة، في المباراة السابقة كان هناك 11 كرة عرضية ولا يوجد مهاجم أساسي في الملعب".

وأكمل: "مجلس الزمالك الجديد جاء من وسط الجماهير ولديهم أفكار وأراء معينة، فهم ليسوا غرباء على النادي، ويعلمون كل شئ عن فريق الكرة، والصبر على أوسوريو صعب خلال الفترة المقبلة، ووجهة نظري أن وقته انتهى مع الفريق، وسيرحل عن تدريب الفريق بغض النظر عن نتيجة مباراتي زد وبيراميدز".

وزاد: "هناك أسماء مدربين أجانب مطروحين على طاولة إدارة الزمالك، وتعيين مدرب مصري سيكون قرار خاطئ، وسط حالة البلبلة الحالية وتراجع مستوى الفريق وفارق النقاط الذي بدأ يزيد في ترتيب الدوري المصري".

وأشار إلى أن أوسوريو دائمًا يواجه فرق الدوري بطرق فنية غريبة، وهو ما يتسبب في خسارة الفريق لنقاط، مؤكدا بأن الوضع الطبيعي هو فوز الزمالك على زد في المباراة القادمة، لكن المدرب يترك الفرصة للمنافسين من أجل تهديد مرمى الفريق وتسجيل أهداف.