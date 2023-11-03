موعد مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الأسبانية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره نادي ريال سوسيداد في بطولة الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره نادي ريال سوسيداد مساء السبت 4 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الأسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب أنويتا المباراة المرتقبة بين نادي برشلونة ضد نظيره ريال سوسيداد في بطولة الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

تذاع أحداث مباراة برشلونة ضد نظيره ريال سوسيداد عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.



القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات



التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني

يحتل نادي برشلونة المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما ياتي نادي ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.