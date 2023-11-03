نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يتحدى الجماهير ويُراهن على مهاجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي، أحمد شوبير، على أن أنتوني موديست مهاجم الأهلي كان اختيار كولر، وأن اللاعب باقٍ مع المارد الأحمر بقناعة من الجهاز الفني، بالرغم من الهجوم الذي تعرض له عقب مباراة صن داونز بسبب تواضع مستواه.



وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه التليفزيوني "مع شوبير" عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس: "الحديث حول رحيل موديست عن النادي الأهلي في يناير عار تماما عن الصحة، ولا أساس له على الإطلاق".

وتابع: "موديست باق مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، ولن يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "هناك قناعة كبيرة من جانب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر باللاعب، وكولر متمسك ببقائه، ويرغب في منحه مزيدا من الوقت، لا سيما وأنه يرى أن اللاعب سيظهر مستواه الفني الحقيقي خلال قادم المباريات".

واختتم: "تم عرض أكثر من 27 سيرة ذاتية لمهاجمين أجانب على كولر الصيف الماضي، إلا أنه هو من تمسك بضم موديست".

وخطف صن داونز الجنوب أفريقي بطاقة التأهل لنهائي الدوري الإفريقي، بعدما أجبر الأهلي للخضوع للتعادل السلبي في عقر داره على استاد القاهرة في إياب نصف النهائي، وكان قد فاز البافانا بافانا بهدف دون رد في لقاء الذهاب.