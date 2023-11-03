موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي.. والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره فريق مونبلييه، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق مونبلييه، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق مونبلييه، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الفرنسي.