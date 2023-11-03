نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تعظيم سلام".. شوبير يتغنى بالجمهور ويُعلق على إقصاء الأهلي من الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير، على مغادرة الأهلي لبطولة السوبر الأفريقي على يد صن داونز في المبارة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة، مؤكدًا أنه كان يمكن تعويض خسارة الذهاب والتأهل للنهائي.



وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه التليفزيوني "مع شوبير" عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس: "هل خسارة الأهلي أمام صنداونز مفاجأة؟ لا المباراة متكافأة خمسين لخمسين للفريقين".



وتابع: "هل فوز صنداونز على الوداد أو العكس يمثل مفاجأة؟ الإجابة لا، لأنها مباراة متكافئة بكل المقاييس".



واكمل موجهًا سؤال للجماهير: "هل خسارة الأهلي بهدف من صنداونز في مباراة الذهاب نتيجة كبيرة؟ بالطبع لا، وكان من الممكن تعويضها هنا في استاد القاهرة".

واختتم: " الجمهور تعظيم سلام له على مساندة الفريق، خلف الشاشات والمدرجات ومحبين الأهلي في كل مكان، حتى التشكيل كان إلى حد ما جيد".

ونجح صن داونز الجنوب أفريقي في خطف بطاقة التأهل لنهائي الدوري الإفريقي، بعدما أجبر الأهلي للخضوع للتعادل السلبي في عقر داره على استاد القاهرة في إياب نصف النهائي، وكان قد فاز البافانا بافانا بهدف دون رد في لقاء الذهاب.

ويلاقي صنداونز نظيره الوداد المغربي في النهائي بعد تخطي الترجي التونسي، ذهابا في المغرب يوم 5 نوفمبر وإيابا في جنوب إفريقيا يوم 11 نوفمبر.