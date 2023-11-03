نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر أمام الخليج في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الخليج في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة النصر ضد الخليج قي دوري روشن السعودي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره نادي الخليج مساء السبت المقبل 4 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

بستضيف ملعب الأول بارك المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الخليج في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

تذاع أحداث مباراة النصر ضد نظيره الخليج عبر قناة SSC السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي: نيل سات

- تردد 12523

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 3/4

قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي عرب سات



- تردد 11747

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي النصر المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بينما ياتي نادي الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.