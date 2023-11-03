نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي بتصريحات نارية.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، أنه كان معترضًا على نظام بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، خصوصا في ظل قرار الكاف أولا خلال وقت سابق بإعفاء الأندية المشاركة من دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا، وبعدها تم إلغاء القرار ولعب الأهلي أمام سانت جورج الاثيوبي ولحسن الحظ اقيمت المباراتين في القاهرة.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اقامة بطولة في 21 يوم، ويتخللها 3 سفريات، أمر صعب بكل تأكيد على الأندية التي شاركت في البطولة، ولو أقيمت هذه البطولة بشكل مُجمع كانت ستكون أقوى وأفضل".

وأضاف: "البطولة غير مفيدة، ولا يوجد فرق بينها وبين بطولة دوري أبطال إفريقيا، ما هو الجديد الذي جاءت به، وسوف يتم حساب كافة الأمور ماليًا، ماذا جني الأهلي وماذا أنفق طوال الدوري الإفريقي".

وزاد: "توقيت الدوري الإفريقي صعب للغاية، خصوصا في موسم يشهد أمم إفريقيا وكاس عالم للأندية، وأعتقد أنها كانت بطولة غير مفيدة، وتم استهلاك اللاعبين بشكل واضح وارهاقهم بسبب كثرة السفريات".

وأشار إلى أن مستوى البطولة فنيا متواضع، والدليل قلة الأهداف في جميع المباريات.

وتابع: "منتخب مصر سيواجه سيراليون في ليبيريا بشكل رسمي، وسوف يتم توفير طائرة خاصة للمنتخب لخوض اللقاء يوم 19 نوفمبر".

وأتم: "الأهلي سيتجه من السعودية إلى الإمارات لخوض بطولة كأس سوبر الأبطال".