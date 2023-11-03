نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره ريال سوسيداد مساء السبت 4 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الأسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

ما هو تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة نظيره ريال سوسيداد؟

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أليكس بالدي - أندرياس كريستنسن - أراوخو - جواو كانسيلو.

في خط الوسط: جافي - أوريول روميو - إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال – فيران توريس - جواو فليكس.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني

يحتل نادي برشلونة المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما ياتي نادي ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.