نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات يكشف نقاط سلبية في أداء الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف محمد بركات، نجم النادي الأهلي الأسبق، على خروج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي على يد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وأوضح بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" بالطبع الجماهير حزينة لأن الأهلي يدخل أي بطولة وهو يسعى للتتويج بها كما أنه المرشح الأول لخوض أي بطولة قارية".

وتابع:" جماهير الأهلي كانت أفضل ما في مباراة الإياب ضد صن داونز وهناك العديد من السلبيات التي ظهرت في الفريق الأحمر خلال اللقاء".

وأشار إلى أن عدم التركيز وإهدار الفرص السهلة أبرز العوامل وراء الخروج من الدوري الأفريقي موضحًا أن الأهلي دفع ثمن هذه النقطة بضياع بطولتين خلال شهرين أمام اتحاد العاصمة الجزائري ثم الدوري الإفريقي.

وأضاف بركات:" مباراة السوبر الأفريقي كان الأهلي الأقرب للتتويج بها ويستطيع حسمها من الشوط الأول ولكن الفريق أضاع 4 أو 5 فرص محققة".

وأكد أن الأهلي لا يقدم الأداء الجيد في الشوط الثاني خلال المباريات الأخيرة، موضحًا أن هذه النقطة السلبية ظهرت بشكل واضح في الدوري الإفريقي بسبب نقص المخزون البدني للاعبي الفريق.