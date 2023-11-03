نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام فولام في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد وفولام وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



خسر مانشستر يونايتد من غريمه مانشستر سيتي في الجولة الماضية من البريميرليج بثلاثية نظيفة بينما تعادل فولام مع برايتون بهدف لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد ١٥ نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل فولام المركز الرابع عشر برصيد ١٢ نقطة.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولام في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وفولام يوم السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ على إستاد كرافين كوتاج معقل فولام وذلك ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والثالثة والنصف عصرا المملكة العربية السعودية والساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.



موقف مانشستر يونايتد وفولام في جدول الدوري الإنجليزي



احتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٧٥ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ٢٣ مباراة وتعادل في ٦ مباريات وخسر ٩ مباريات.

في حين احتل فولام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٥٢ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١٥ مباراة وتعادل في ٧ مباريات وخسر ١٦ مباراة.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة فولام:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت - إيفانز - هاري ماجواير - ليندلوف

الوسط: أمرابط - إريكسن – مكتوميناى – برونو فرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند