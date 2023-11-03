نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات: صن داونز الأفضل في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، هو الفريق الأفضل في قارة إفريقيا من حيث الكرة التي يقدمها.

وأوضح بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن صن داونز أقل من مستواه في الموسم الماضي ولكنه يحافظ على هويته الكروية وهو بالفعل أكثر فريق يستطيع تقديم أداءً كروي ممتع في القارة السمراء حتى إذا لم يحقق البطولات.

ونوه إلى أن الأهلي تعامل مع لقاء الذهاب ضد صن داونز بشكل مناسب في وجهة نظره رغم انتقادات الكثيرين، موضحًا أن الأحمر قدم أفضل ما يمكن في تلك المباراة.

وأضاف:" في بعض المباريات، عندما يلجأ الأهلي للدفاع لا تسألني عن شخصية الفريق المعتادة لأنه يواجه منافسًا قويًا ومزعجًا وبالفعل الأهلي أغلق المساحات وكان في طريقه للخروج بالتعادل لولا خطأ فردي".