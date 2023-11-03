نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد عودة رضا سليم للمشاركة مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد الدكتور أشرف محرم، الطبيب المعالج للاعب المغربي رضا سليم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عودته للمشاركة مع القلعة الحمراء.

وأوضح أن رضا سليم، خضع لجراحة ناجحة بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة، خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في دوري السوبر الإفريقي.

وأكد محرم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن رضا سليم إصابته أصعب بعض الشيء من إصابة خالد عبد الفتاح لأن درجة التهشم كانت أكبر بالنسبة لرضا سليم.

واستكمل:" سليم سيعود للمستطيل الأخضر خلال 3 أشهر على أقصى تقدير وربما تتقلص المدة مثلما حدث مع خالد عبد الفتاح الذي عاد بعد شهرين فقط".