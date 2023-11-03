نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري "نايل" والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل جماهير ومشجعي النادي الأهلي في كل مكان، بحثهم عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الشياطين الحمر المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وودع النادي الأهلي بطولة دوري السوبر الإفريقي، على حساب فريق صن داونز، بعد التعادل السلبي ليستفيد الجنوب أفريقي بأفضلية الفوز ذهابا بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب في المباراة المقبلة، المقرر لها مساء غدًا السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط.موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري "نايل" والقنوات الناقلة

يواصل جماهير ومشجعي النادي الأهلي في كل مكان، بحثهم عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الشياطين الحمر المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وودع النادي الأهلي بطولة دوري السوبر الإفريقي، على حساب فريق صن داونز، بعد التعادل السلبي ليستفيد الجنوب أفريقي بأفضلية الفوز ذهابا بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب في المباراة المقبلة، المقرر لها مساء غدًا السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط.