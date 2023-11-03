نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتالانتا مساء غد السبت 4-11-2023 على ملعب "أتليتي أزوري"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل فريق أتالانتا المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في لقاء وخسارة ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة البداية لمباراة إنتر ميلان وأتالانتا غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة أتلانتا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني، دومفريز.

خط الوسط: باريلا، كالهان أوجلو، مخيتاريان، ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، تورام.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا مساء غد السبت 4-11-2023، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.