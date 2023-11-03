نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، مساء غدًا السبت، في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة المارد الأحمر ضد نظيره ذئاب الجبل، ضمن منافسات الدوري العام، والتشكيل المتوقع للشياطين الحمر في اللقاء.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب مساء غدًا السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبدالمنعم -ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وحسين الشحات، وكهربا.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط.