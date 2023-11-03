نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب "سيجنال إيدونا بارك" قمة نارية بين فريقي بايرن ميونيخ وغريمه التقليدي بروسيا دورتموند مساء غد السبت الموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني 2023-2024.

ويحتل بايرن ميونيخ وصافة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في سبعة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند غدًا السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند مساء غد السبت، عبر قنواتها المشفرة.