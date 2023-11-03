نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان نظيره أودينيزي مساء غد السبت 4 نوفمبر 2023 على ملعب " جوزيبي مياتسا"، وذلك في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مباراتين، فيما يحتل أودينيزي المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، بعد التعادل في سبع مباريات وخسارة ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

تبدأ أحداث مباراة ميلان وأودينيزي غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كالولو، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تيجاني ريندريز، رادي كرونيتش، يونس موسى.

الهجوم: كريستيان بوليسيتش، أوليفييه جيرو، رافائيل لياو.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ميلان ضد أودينيزي مساء غد السبت، عبر قنواتها المشفرة.